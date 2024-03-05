В США обвинили правительство страны во враждебных отношениях с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Глава делегации США: враждебные отношения с Москвой начались из-за Вашингтона

В США обвинили правительство страны во враждебных отношениях с Россией

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Руководитель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи заявил, что считает героями россиян, защищающих население Донецка и Луганска.

Теплый прием американской делегации на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе» свидетельствует о том, что враждебность в отношениях между Россией и США исходит от Вашингтона. Об этом заявил глава американской делегации Калеб Мопин.

«Это снова показывает, что враждебность исходит не со стороны России, а из Соединенных Штатов, от американских руководителей», — цитирует Мопина РИА Новости.

Мопин указал, что Белый дом использует НАТО и другие силы, чтобы угрожать и усиливать давление на РФ, загоняя страну в ситуацию, в которой она вынуждена военными методами защищать себя и свои новые регионы.

Глава делегации США уверен, что Россия защищает население Донецка и Луганска от киевского режима, «насажденного НАТО». Мопин заявил, что считает героями россиян, которые сегодня, по его словам, «возглавляют борьбу с империалистической системой в мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участниками Всемирного фестиваля молодежи стали 20 тысяч человек из 190 стран мира.

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