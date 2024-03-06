«До сих пор бровь не поднимается»: Стас Михайлов рассказал о последствиях ботокса

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 20 0

Стас Михайлов признался, что у него не поднимается бровь после уколов ботокса

«До сих пор бровь не поднимается»: Стас Михайлов рассказал о последствиях ботокса

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Представители шоу-бизнеса внимательно следят за своим внешним видом. И иногда, стараясь как можно дольше сохранить свежесть лица, сталкиваются с неприятностями.

За последнее время народный артист РФ Стас Михайлов очень изменился внешне. Поклонники отмечают, что певец похорошел. На шоу рэпера Басты музыкальный исполнитель раскрыл секреты своего ухоженного внешнего вида, упомянув об уколах красоты.

Музыкант даже сбросил около 17 килограммов. Однако в погоне за молодостью артист столкнулся с неприятными последствиями.

«Быть стройным, наверное, лучше, чем быть толстым и жирным. <…> Операции у меня были связаны с волосами и пробная с ботоксом. Вот после ботокса у меня до сих пор не поднимается бровь. После этого я закончил», — признается артист.

Также он упомянул о бороде, из-за которой его перестали узнавать люди на концертах. Про современную моду Михайлов тоже не забывает. На смену стиля в одежде, по его словам, повлияла поездка в Австралию. Там Михайлов вдохновился отношением к одежде жителей страны и полностью поменял свое мнение о том, как выглядеть и одеваться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Стаса Михайлова впервые показала лицо маленькой внучки.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:40
Предвыборный «супервторник»: в США провели ключевой этап президентских праймериз
2:24
«Выходи за меня!» — Бузовой сделали предложение руки и сердца
2:10
В России хотят запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара
1:55
«До сих пор бровь не поднимается»: Стас Михайлов рассказал о последствиях ботокса
1:39
Соединяя города: как развивается дорожная сеть России
1:25
«Прошу не обижаться»: Кологривый публично извинился перед фанатами

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
Идея пришла свыше: новый патриотический клип Юты рвет все чарты
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок