Копия отца? Жена Стаса Михайлова впервые показала лицо маленькой внучки

Инна Михайлова поделилась трогательными кадрами.

В семье народного артиста РФ Стаса Михайлова недавно произошло пополнение. Пасынок певца Андрей впервые стал отцом. У него родилась дочка Эмилия. Жена Михайлова Инна души не чает в маленькой внучке. Накануне она впервые поделилась в блоге снимком лица малышки, сообщает издание 7Дней.ru.

Внучка Инны Михайловой родилась в Лондоне, где ее сын от первого брака Андрей живет со своей женой Кэти Гавелас. У Михайлова и Андрея хорошие отношения, певец очень рад за сына любимой.

Эмилии еще восемь месяцев, но уже можно проследить ее сходство с отцом. 50-летняя Инна не выглядит, как бабушка. Женщина скорее похожа на молодую маму. Поклонники и блогеры отметили, что девочка — само очарование, и им не верится, что у Инны уже такие взрослые дети, а теперь есть еще и внучка.

У Инны и Стаса есть две совместные дочери Иванна и Мария, а также по двое детей от предыдущих браков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стас Михайлов воспитывает своих дочерей.