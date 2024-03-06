«Есть одна хитрость»: какие продукты помогут пережить весеннюю аллергию

Плохое самочувствие в этот период может быть усилено неправильным питанием.

Людям, которые страдают весенней аллергией, следует включить в свой рацион зеленые яблоки и другие продукты. Об этом рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева.

«Аллергия на цветение, особенно весной, может быть спровоцирована не только пыльцой, но и неправильным питанием. Из-за этого у людей ослабевает иммунитет и проявляется низкая стрессоустойчивость организма. На организм в период цветения особенно сильно влияют такие факторы, как избыток эстрогена и дефицит витамина B6», — цитирует специалиста Газета.ру.

Румянцева рассказала, что весной аллергикам стоит потреблять в пищу огурцы и листовые салаты. Они насыщают организм влагой и положительно влияют на состояние слизистых оболочек. Кроме того, следует иметь в рационе картофель, капусту, зеленые или печеные яблоки, груши, а также морскую капусту.

От винограда, вишни, персиков и других косточковых фруктов лучше отказаться. Однако есть условия, при которых и эти продукты можно употреблять.

«Есть одна хитрость. При термической обработке аллергены разрушаются, поэтому компот из этих продуктов никак не навредит», — пояснила эксперт.

Пищевой технолог посоветовала есть побольше риса, гречки и киноа. Еще в рацион можно включить творог, кефир, простоквашу и йогурт без добавок. Также не стоит отказываться от жиров, которые содержатся в кокосе, оливковом масле и авокадо.

К слову, мясо аллергикам можно употреблять в любом виде, но эксперт порекомендовала есть нежирные виды.

Также весной было бы неплохо отказаться от орехов, шоколада, алкоголя и хлеба, который можно заменить на галеты и хлебцы.

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