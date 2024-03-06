«Пусть хоть десяток рожают»: певица Валерия хочет много внуков

Певица живет недалеко от сына, поэтому нянчить детей ей будет удобно.

Народная артистка России Валерия на премьере комедии «Любовь со второго взгляда» рассказала в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru, что она хочет много внуков.

Желание певицы может быть связано с тем, что ее сын Арсений Шульгин живет совсем близко. Поэтому есть возможность навещать друг друга. При таком раскладе Валерии будет удобнее нянчить внуков в будущем.

«Примерно в 15 минутах мы живем друг от друга, можно навещать», — сказала певица.

Артистка пояснила, что чем больше детей, тем лучше. Она готова к тому, что у нее будет очень много внуков.

«Да вообще, чем больше всяких разных детей, тем лучше. Внуков, внучек, пусть еще хоть десяток рожают», — заявила Валерия.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Валерия рассказала, что за сладкое в их семье отвечает продюсер Иосиф Пригожин. Также артистка призналась, что ест на ночь, но вот не может терпеть жирную пищу.