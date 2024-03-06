Национальную премию интернет-контента вручили на Всемирном фестивале молодежи

Лучшие в Сети. На Всемирном фестивале молодежи наградили первых победителей Национальной премии интернет-контента. Среди сотен претендентов выбрали самые интересные сериалы, исторические и художественные фильмы, Telegram-каналы и подкасты. Награды получили авторы в 20 основных категориях и пяти тематических. Отдельное внимание социальным проектам. В специальной номинации «Делая мир лучше» победила документальная работа о волонтерах #невсеравно.

«Каждым своим фильмом, документальным или художественным, каждым своим проектом вы точно делаете наш мир лучше. Спасибо вам за это. Вы делаете лучше своим талантом, делаете лучше своими идеями, делаете лучше, рассказывая об удивительных людях, которые своим примером вдохновляют других на добрые дела», — говорит первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В других номинациях — самые громкие российские премьеры последнего сезона. За инновационный подход при создании контента отметили фильм «Вызов». Приз также получили разработчики компьютерной игры Atomic Heart. Высокие оценки — закономерны. Сегодня российский контент показал реальные результаты в импортозамещении.

«Если в 2021 году в ТОП-15 сериалов был один русский сериал и все остальные западные, то в декабре 2023-го у нас было 12 российских сериалов и три иностранные, и то турецкие. Поэтому мы считаем, что и количество и качество продукта — это замещение происходит. Ну и то, что касается интернета, мы видим взрывной рост социального контента в таких направлениях, как наука, история» — говорит гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Церемония награждения Национальной премии интернет-контента проходит в два этапа. Остальных победителей назовут 30 мая в Москве.