СМИ узнали дату официального вступления Швеции в НАТО

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

TV4 Nyheterna: Швеция станет членом НАТО 11 марта

СМИ узнали дату официального вступления Швеции в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery/Tt

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

При этом до этого церемония откладывалась без определения точных сроков.

Швеция официально станет членом НАТО в понедельник, 11 марта. Об этом сообщает телеканал TV4 Nyheterna.

В материале указывается, что флаг Швеции будет поднят в штаб-квартире Североатлантического альянса уже в начале следующей недели.

«Это ознаменует начало членства в НАТО», — сообщает телеканал.

Ожидается, что на церемонии будут присутствовать премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников. Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО отложили церемонию вступления Швеции в альянс.

-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
СМИ узнали дату официального вступления Швеции в НАТО
13:25
«Пошло и дешево»: публика раскритиковала новое фото Ходченковой
13:24
«Первая леди не сможет»: на Украине объяснили отказ Зеленской ехать в США
13:12
Запад указал на победу России в торговой войне Польши и Украины
13:11
Уничтожение американской РСЗО HIMARS впервые попало на камеры
13:00
Владельцы Челябинского комбината оспаривают передачу в собственность государства

Сейчас читают

«Решили поиграть»: как актер Устюгов стал рокером и создал группу «Экибастуз»
«Ругались из-за плаката и усов»: Устюгов рассказал о стычке Кинчева и Горшенева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок