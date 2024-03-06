От Золушки до Скарлетт О’Хары: с какими героинями ассоциируют себя россиянки

Эфирная новость 29 0

Россиянки в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего ассоциируют себя с Беллой Свон

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В список любимых персонажей вошла также Эльза из мультфильма «Холодное сердце». А те, кто постарше, вспоминали про Катерину из «Москва слезам не верит».

Стало известно, с какими героинями чаще всего ассоциируют себя россиянки. Опрос на эту тему провели в преддверии 8 Марта.

Девушки в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего представляют себя Беллой Свон из «Сумерек», «Эльзой» из Холодного сердца и подружкой Джокера — Харли Квин. В этих героинях им нравится смелость, внешность и доброта.

Женщины от 25 до 34 считают себя похожими на Золушку. Дамы постарше — от 35 до 44 лет — чаще всего выбирали Скарлетт О’Хару с ее коронной фразой «Подумаю об этом завтра». Ну а те, кому 45 и больше — Катерину из фильма «Москва слезам не верит». Ведь в 40 лет, как она говорила, жизнь только начинается.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько мужчины готовы потратить на подарок на 8 Марта.

-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:43
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
19:39
Российский истребитель подняли в воздух над Черным морем из-за трех британских самолетов
19:37
Более 700 тысяч человек проголосовали на досрочных выборах президента России
19:23
Три моряка пропали без вести после атаки на американский балкер у берегов Йемена
19:11
От массовки в кино до «Полицейского с Рублевки»: тернистый путь Сергея Бурунова
19:00
От Золушки до Скарлетт О’Хары: с какими героинями ассоциируют себя россиянки

Сейчас читают

Закавказье не подпустило Зеленского: Алиев уберëг Пашиняна от кульминации с Россией?
«Фанаты расстроятся»: Helen Yes о том, почему артисты выступают с температурой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок