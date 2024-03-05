Уложиться в бюджет: сколько мужчины готовы потратить на подарок на 8 Марта

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Мужчины в России готовы потратить семь тысяч рублей на подарок на 8 Марта

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Международный женский день не за горами. Чего ждать дамам от своих кавалеров?

Стало известно, во сколько российским мужчинам обойдется 8 Марта. В среднем по стране они готовы потратить на подарки семь тысяч рублей. 3900 на сам подарок, еще 3100 — на цветы.

Женщины, в свою очередь, рассказали, что хотели бы получить. Самый популярный ответ, конечно, букет цветов. На втором месте — отдых и путешествия. На третьем — деньги. В списке желаемых подарков присутствуют также украшения, косметика и гаджеты.

Ранее, писал 5-tv.ru, участники группы «Корни» дали советы по выбору подарков на 8 Марта.

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