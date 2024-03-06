Взаимная любовь длиною в жизнь: Орнелла Мути призналась в чувствах к России

Звезда итальянского кино поделилась своими впечатлениями о нашей стране с журналистами и зрителями.

Звезда итальянского кино Орнелла Мути дала интервью своему земляку, блогеру и пианисту Лоренцо Баньяти во время Открытого диалога на марафоне «Знания. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который проходит в «Сириусе».

Как известно, актриса имеет тесные связи с Россией. Бабушка Орнеллы родом из Санкт-Петербурга, а мама жила в советской Эстонии. Орнелла заметила, что у ее матери была абсолютно русская душа. Она часто ностальгировала по России и всегда тепло о ней отзывалась. Столь трепетное отношение к стране и ее культуре передалось и дочери.

По словам актрисы, когда она в первый раз приехала в Советский Союз, она сразу почувствовала свое особое отношение к этому месту. Во второй раз она еще больше прониклась страной и почувствовала огромную любовь со стороны людей. Более того, позже она сильно прониклась и русской культурой, которую считает очень глубокой. Орнелла отметила, что во время прочтения русских классиков она чувствует, что «тексты живые и будто наполнены музыкой, заполняют своей энергией читателя».

«Русская культура вызывает во мне очень глубокие чувства», — поделилась актриса.

Однако звезда посетовала, что у нее недостаточно времени на то, чтобы заниматься русским языком с преподавателем. Она успевает лишь учить некоторые слова через мобильное приложение.

«Сейчас у меня низкий уровень русского языка. Я говорю, как ребенок. Пока что», — призналась Мути.

Кроме того, актриса отметила нынешний уровень российского кинематографа, сказав, что ее поразило, как сейчас в России могут хорошо снимать кино. Орнелла Мути также поблагодарила за возможность поработать в Кремлевском дворце, где она сыграла роль императрицы Анны Иоанновны. Этот опыт оставил ее под большим впечатлением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как дочь Орнеллы Мути открыла показ на московской неделе моды.