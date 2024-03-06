«Интер РАО» рассмотрит вопрос досрочного прекращения полномочий главы компании

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 30 0

Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании совета директоров.

«Интер РАО» рассмотрит вопрос досрочного прекращения полномочий главы компании

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Совет директоров российской энергетической компании «Интер РАО» собирается на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы организации Бориса Ковальчука. Об этом 5-tv.ru сообщил руководитель пресс-службы «Интер РАО» Николай Горелов.

Также будет рассмотрен вопрос об утверждении нового генерального директора компании. Имена возможных кандидатов не разглашаются.

Согласно данным ряда СМИ, дата проведения заседания назначена на 14 марта.

«Интер РАО» — российская энергетическая компания, в сферу деятельности которой входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге начали ковку деталей для АЭС в Якутии.

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