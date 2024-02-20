«В трусы мне не лезут»: Бородина объяснила, почему скрывает своего возлюбленного

После громкого развода телеведущая перестала посвящать в личную жизнь поклонников, но самые любопытные фанаты уверены — в сердце знаменитости уже давно живет новая любовь.

Телеведущая Ксения Бородина, которая после развода перестала делиться с публикой деталями личной жизни, объяснила, почему она так делает. В социальной сети вопрос об этом ей задал один из поклонников.

Как отметила знаменитость, она не хочет больше отчитываться перед людьми. Ведь те, кто ее действительно любит и переживает за нее, не лезет в ее личную жизнь. Им неважно, одинока она или нет. А рассказывать всем «чисто из любопытства» Бородина не считает нужным.

«Кто меня действительно любит и переживает, тому плевать в отношениях ли я или свободна, они мне в трусы не лезут. А удовлетворять чужое любопытство я не хочу. Потому что у нас любят навешивать ярлыки, давать оценку, указывать, что делать. А главное, это кабала, в которой нужно постоянно давать отчет», — отметила телеведущая.

После расставания с бизнесменом Курбаном Омаровым знаменитость зареклась не делиться деталями личной жизни. С ним она прожила шесть лет, родила дочку Теону, а дальше случился громкий развод. Некогда любимые люди обвиняли друг друга в предательстве, обмане, изменах. Несмотря на скрытность Бородиной, фанаты уверены — сейчас она влюблена в бывшего коллегу по бизнесу Омарова — Трофима Семищенко. С ним телеведущей приписывают роман уже не первый год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно Курбан Омаров собрался жениться на вощлюбленной Валерии из-за ее беременности.