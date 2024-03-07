Предупреждение о большой беде: почему церковная свеча коптит черным дымом в доме

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Свеча может указать на недругов и злоумышленников, если знать, как правильно распознавать ее сигналы.

Предупреждение о большой беде: почему церковная свеча коптит черным дымом в доме

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Что дом, призванный оберегать владельца от опасностей внешнего мира, затаил в себе угрозу, расскажет горящая церковная свеча. Нужно просто принести ее в свое жилище, зажечь, и посмотреть, как поведет себя пламя. И если имеются проблемы, тревоги или потенциальные риски, свечка начнет коптить, говорится в материале Rsute.ru. В благополучном доме она будет гореть ровно и ярко, как и в храме.

Как говорят эксперты из сферы мистического, дым от церковной свечи указывает на присутствие злой и разрушительной энергии в помещении. Дурные мысли и страхи могут транслировать как владельцы жилплощади, так и их недоброжелатели, завистники и злоумышленники. Если пламя сильно коптит, возможно, кто-то из них навел порчу. Проверить это несложно, как и выяснить недруга. Нужно пройтись вдоль стен: где копоть будет наиболее плотной, там и источник негатива.

Текущий по свечке струйкой воск может говорить о сглазе. А когда набирается большая капля, это предупреждение о вероятной ссоре с близким человеком. Опасения нередко подтверждают и другие необъяснимые явления, такие как увядание домашних растений, перегорание лампочек, появление насекомых. Но отчаиваться не надо, специальные ритуалы способны избавить от порчи и сглаза. Нужно расставить по свечке из храма в каждой комнате, зажечь и представить, как плохая энергия уходит. Мысленно посылайте ее туда, откуда пришла. Повторяйте, пока свеча не догорит.

Еще один способ — обойти всю квартиру по часовой стрелке, предварительно оставив одну свечу в самой дольней комнате. Будьте внимательны с углами, ведь именно в них скапливается негативная энергия. Во время обхода не забывайте произносить молитвы.

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