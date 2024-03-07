«Остерегайтесь европейской армии»: Франция в ужасе от решений фон дер Ляйен

По мнению европейских политиков, глава Еврокомиссии пытается возглавить армию Евросоюза.

Новая оборонная стратегия Евросоюза (ЕС) поможет главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик усомнился, что в таком случае при принятии военных решений будут учитываться интересы конкретных стран альянса и граждан. Он отметил также, что упомянутая оборонная программа служит сугубо личным интересам фон дер Ляйен.

«Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование „от нашего имени“! Остерегайтесь европейской армии! Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами!» — написал Филиппо.

Первую в истории оборонно-промышленную стратегию Евросоюза ЕК опубликовала 5 марта. Она предполагает активное развитие общих проектов внутри альянса. Согласно плану, около 40% соответствующих закупок государств блока должны стать совместными к 2030 году. Кроме того, Еврокомиссия хочет интегрировать Украину в европейские военные инициативы.

Ранее стало известно, что Венгрия не хочет видеть Урсулу фон дер Ляйен на посту главы ЕК снова. Скоро ее полномочия истекут, но не все готовы к переизбранию на новую пятилетку. В частности, против выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он заявил, что «было бы хорошо», если бы после окончания срока действия мандата фон дер Ляйен больше не принимала никаких решений о ситуации в Европе «ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности».

Ранее 5-tv.ru выяснял, будет ли Урсула фон дер Ляйен выдвигать свою кандидатуру на второй срок.