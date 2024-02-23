SHAMAN и Газманов выступили на выставке «Россия» в День защитника Отечества

Автор и исполнитель SHAMAN (Настоящее имя Ярослав Дронов. — Прим. ред.), а также народный артист России Олег Газманов выступили перед гостями выставки-форума «Россия» на ВДНХ в День защитника Отечества. Вместе с резидентами арт-кластера «Таврида» они приняли участие в музыкально-патриотической постановке «Вера. Надежда. Любовь». Спектакль представлял собой три новеллы. Представление открыл Газманов песней «Артефакты», рассказчиком новелл стал SHAMAN, он же завершил представление своим хитом «Встанем».

Спектакль рассказал зрителям три истории о российских женщинах, помогающих бойцам в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. В первой была показана жизнь девушек-волонтеров, находящихся в зоне боевых действий. Главной героиней второй новеллы была выбрана военный хирург, спасающая раненых солдат. Третья повествовала о военном корреспонденте. В финале был подведен некий итог — признание вклада каждой из героинь в общее дело. Зал рукоплескал стоя.

Как сказал Олег Газманов в интервью журналистам, России постоянно приходится отстаивать свои интересы перед миром, поэтому у нее и должна быть действительно мощная и подготовленная к любой угрозе армия. Он отметил значимость Дня защитника Отечества для россиян, а также пожелал военнослужащим покоя: чтобы о силе армии РФ знали далеко за пределами страны, чтобы у недругов не возникало даже мысли о нападении, чтобы солдатам не приходилось брать в руки оружие и идти в бой.

Выставка-форум «Россия» проходит в Москве с 4 ноября, она завершится 12 апреля. На территории ВДНХ буквально уместилась вся страна. Гости могут узнать, чем уникальны российские регионы, как в них развиваются наука, культура, туризм, промышленность, сельское хозяйство и экономика. Все мероприятия выставки доступны бесплатно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в РФ отмечали День защитника Отечества в 2024 году.