«Планируем большое действо»: йогу включили в программу Игр БРИКС в Казани

Матыцин: йогу включили в программу Игр БРИКС в Казани
Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac / Godong
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Для мероприятия будет создана специальная комиссия с коллегами из Индии.
Фестиваль йоги пройдет на Играх БРИКС в Казани. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе марафона общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, пишет «БИЗНЕС Online».
«В Казани будут Игры БРИКС. Мы включили туда йогу и планируем на „Ак Барс Арене“ сделать большое действо йоги», — поделился Матыцин.
Министр добавил, что для мероприятия будет создана специальная комиссия с коллегами из Индии. Фестиваль йоги пройдет вне соревновательной программы.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня. Они будут включать в себя 30 дисциплин. Ожидается, что в турнирах примут участие около пяти тысяч спортсменов из 60 стран. Южно-Африканская Республика, которая председательствовала в БРИКС в прошлом году, передала России флаг спортивных игр 25 февраля.
Также в программу войдут соревнования по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу. Фиджитал — концепция сочетает виртуальные и реальные виды спорта. Первые в истории соревнования по этим дисциплинам прошли в Казани в рамках «Игр будущего».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС.
- 5 мар
- Интерес растет: поступил ряд новых заявок на присоединение к БРИКС
- 5 мар
- БРИКС планирует создать платежную систему на блокчейне
- 4 мар
- Пакистан официально подал заявку на вступление в БРИКС
- 1 февр
- Рябков поддержал идеи стран БРИКС по решению конфликта на Украине
- 30 янв
- Расширенный состав: как прошло первое заседание БРИКС под председательством России
- 3 янв
- В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при председательстве России
- 2 янв
- Саудовская Аравия официально вошла в состав БРИКС
- 1 янв
- «Созидательное сотрудничество»: Россия приняла председательство в БРИКС
- 30 дек
- В Аргентине объяснили, почему решили отказаться от вступления в БРИКС
- 29 дек
- Лидер Аргентины Милей отказался от приглашения вступить в БРИКС
50%
-0.82 98.20
-0.74
Нашли ошибку?