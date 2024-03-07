«Планируем большое действо»: йогу включили в программу Игр БРИКС в Казани

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 24 0

Матыцин: йогу включили в программу Игр БРИКС в Казани

«Планируем большое действо»: йогу включили в программу Игр БРИКС в Казани

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac / Godong

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Тема:
БРИКС

Для мероприятия будет создана специальная комиссия с коллегами из Индии.

Фестиваль йоги пройдет на Играх БРИКС в Казани. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе марафона общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, пишет «БИЗНЕС Online».

«В Казани будут Игры БРИКС. Мы включили туда йогу и планируем на „Ак Барс Арене“ сделать большое действо йоги», — поделился Матыцин.

Министр добавил, что для мероприятия будет создана специальная комиссия с коллегами из Индии. Фестиваль йоги пройдет вне соревновательной программы.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня. Они будут включать в себя 30 дисциплин. Ожидается, что в турнирах примут участие около пяти тысяч спортсменов из 60 стран. Южно-Африканская Республика, которая председательствовала в БРИКС в прошлом году, передала России флаг спортивных игр 25 февраля.

Также в программу войдут соревнования по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу. Фиджитал — концепция сочетает виртуальные и реальные виды спорта. Первые в истории соревнования по этим дисциплинам прошли в Казани в рамках «Игр будущего».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС.

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