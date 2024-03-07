Простое упражнение: как убрать косточку на ноге в домашних условиях

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 105 0

7Дней.ru: убрать косточку на ноге можно без операции с помощью упражнения

Простое упражнение: как убрать косточку на ноге в домашних условиях

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Специалисты уверяют, что уже через месяц регулярных занятий можно увидеть реальные изменения.

Косточка на ногах, шишка у пальца, нарост — это все народные названия вальгусной деформации большого пальца ноги. Недуг вызывает сильный дискомфорт. Человек не может носить обычную обувь, а при ходьбе чувствует боль. Как избавится от деформации — изданию 7Дней.ru рассказала тренер адаптивной физкультуры София Агапова.

«Существует устойчивое мнение, что избавиться от косточки можно исключительно при помощи операции, с долгим и мучительным периодом восстановления. Я утверждаю, что это заблуждение», — рассказала Агапова.

Специалист заявляет, что деформацию можно убрать при помощи специальных упражнений. Упражнение помогают в большинстве случаев, главное выполнять их регулярно, отмечает специалист.

Главной причиной проблемы является поперечное плоскостопие. Для выравнивания сустава нужно вернуть плюсневые кости в их естественное положение, поработав с мышцей, которая отводит большой палец.

Прежде чем приступить к основному упражнению, рекомендуется выполнить подготовительную зарядку.

Для начала поднимите, а затем опустите пальцы ног. Затем поднимите большой палец ноги, удерживая остальные на полу. Потом сделаете все наоборот. Попробуйте развести пальцы в стороны, после расслабить ногу. Такую зарядку необходимо делать по десять раз в день.

После приступайте к основному упражнению. Поставьте стопу на пол, прижмите пятку, косточку под большим пальцем и косточку под мизинцем. Контролируйте эти три точки, важно, чтобы они не отрывались от пола.

Поднимите вверх все пальцы, но при этом следите за тем, чтобы область под большим пальцем и под мизинцем оставалась на полу. Повторяйте это действие до тех пор, пока не достигните свободного движения.

Дальше начните поднимать пальцы стопы вверх, опустите вниз большой палец и мизинец. Три оставшихся пальца должны остаться на весу. Давите в пол большим пальцем и мизинцем, на протяжении четырех минут.

Уже через месяц усердной практики вы увидите изменения в лучшую сторону.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах появления «косточки» на ноге.

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