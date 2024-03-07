ФСБ предотвратила нападение террористов с оружием на синагогу в Москве

Силовики предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что силовики пресекли деятельность ячейки запрещенной организации ИГИЛ* — «Вилаят Хорасан». Ее члены, находясь в Калужской области, планировали совершение теракта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы. Установить преступников удалось, когда они вели сбор необходимых сведений.

При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем силовиков. Возбуждено уголовное дело.

«В ходе следственных действий по месту проживания радикалов в Калужской области обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», — добавили в ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карелии предотвращен теракт, который пытались осуществить спецслужбы Украины при вербовке гражданина Белоруссии.

* — организация, признанная террористической и запрещенной в России