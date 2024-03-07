Катя Лель не стала дороже после второй волны популярности

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 19 0

Гонорар Кати Лель не превышает 2,5 миллионов рублей

Катя Лель не стала дороже после второй волны популярности

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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За выступление она получает как большинство отечественных звезд.

Неожиданное возрождение популярности Кати Лель в конце прошлого года после завирусившегося тренда под песню «Мой мармеладный» не добавило стоимости ее выступлениям. Согласно информации крупного агентства по проведению мероприятий с участием знаменитостей, ценник на программу певицы не превысил 2,5 миллиона рублей.

При этом востребованность эстрадной исполнительницы «джаги» однозначно стала выше, отмечает KP.RU. За прошедшие полмесяца Катя Лель презентовала новую песню «Я не одна», приняла участие в нескольких телешоу и даже выступила на частном концерте.

Принято считать, что весной спрос на отечественных звезд значительно падает. Свадьбы особо не гуляют, корпоративы не проводят — не время. А в период пика прошедших зимних праздников, зимой, за выступление Кати Лель был озвучен прайс в четыре миллиона рублей. Но востребованным он не оказался.

Так, гонорар за участие артистки и остался в пределах 1-2 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Лель рассказала о своем гонораре и райдере.

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