Огонь семейного очага «Сердце России» доставили во все регионы страны

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 525 0

Его зажгли на выставке-форуме «Россия».

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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До последнего региона России дошел огонь семейного очага «Сердце России». Факел доставили в Ненецкий автономный округ, сообщили в пресс-службе выставки-форума «Россия».

Современный знак любви, верности и семьи передают только что оформившим свои отношения парам в ЗАГСах. Есть ряд регионов, где это уже стало традиционным мероприятием после бракосочетания, рассказала заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Анастасия Звягина.

«Дальше этот огонь распространится по муниципалитетам, городам и селам, ЗАГСам и Дворцам бракосочетания», — добавила она.

В честь принятия огня в регионах также провели праздничные мероприятия и тематические мастер-классы. В каждом городе подготовили уникальные игровые и творческие программы для семей.

Огонь для «Сердца России» привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме и зажгли на выставке-форуме «Россия» 23 января в рамках Всероссийского семейного форума «Родные — любимые».

Ранее 5-tv.ru писал, что восьмимиллионному посетителю выставки «Россия» вручили билеты на футбол.

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