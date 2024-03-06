Восьмимиллионный посетитель выставки «Россия» получил в подарок билеты на футбол

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Юбилейным гостем стал Вадим Лейзер из Тюмени.

Восьмимиллионный посетитель выставки «Россия» получил в подарок билеты на футбол

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Восьмимиллионный посетитель выставки-форума «Россия» в Москве получил в подарок билеты на футбольный матч сборных России и Сербии. Об этом сообщают организаторы выставки.

Юбилейным гостем выставки стал Вадим Лейзер, который приехал из Тюмени вместе с родителями Павлом и Анастасией, а также младшим братом Ромой. Семья получила подарочный сертификат, рассчитанный как раз на четырех человек, с местами в VIP-ложе.

Товарищеский матч Россия — Сербия состоится в Москве 21 марта 2024 года.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Павильоны на ВДНХ стали также площадкой для многих общественно важных встреч. Из-за высокого спроса выставка была продлена до 8 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на выставке-форуме «Россия» обсудили развитие частных школ.

-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:08
Актер Илья Устюжанинов умер на 41-м году жизни
17:58
«Беспрецедентный шаг»: Европа и США не могут договориться об изъятии российских активов
17:50
В Петербурге начали ковку деталей для АЭС в Якутии
17:25
Восьмимиллионный посетитель выставки «Россия» получил в подарок билеты на футбол
17:22
Наркокартели побеждают? Почему США проигрывают войну с синдикатами
17:14
Пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в ЛНР

Сейчас читают

Закавказье не подпустило Зеленского: Алиев уберëг Пашиняна от кульминации с Россией?
«Фанаты расстроятся»: Helen Yes о том, почему артисты выступают с температурой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок