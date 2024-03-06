Восьмимиллионный посетитель выставки «Россия» получил в подарок билеты на футбол

Восьмимиллионный посетитель выставки-форума «Россия» в Москве получил в подарок билеты на футбольный матч сборных России и Сербии. Об этом сообщают организаторы выставки.

Юбилейным гостем выставки стал Вадим Лейзер, который приехал из Тюмени вместе с родителями Павлом и Анастасией, а также младшим братом Ромой. Семья получила подарочный сертификат, рассчитанный как раз на четырех человек, с местами в VIP-ложе.

Товарищеский матч Россия — Сербия состоится в Москве 21 марта 2024 года.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Павильоны на ВДНХ стали также площадкой для многих общественно важных встреч. Из-за высокого спроса выставка была продлена до 8 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на выставке-форуме «Россия» обсудили развитие частных школ.