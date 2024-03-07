В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 43 0

Медик помогала бездомным и людям, пострадавшим в результате войн.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сегодня в музее «Россия — моя история» в Санкт-Петербурге открыли памятник общественному деятелю и врачу — Елизавете Глинке. Доктор Лиза посвятила свою жизнь помощи неизлечимо больным и людям, пострадавшим в результате войн.

Она трагически погибла в декабре 2016 года, была в составе экипажа Ту-154 Минобороны России, который доставлял в Сирию гуманитарную помощь пострадавшим детям, но разбился недалеко от Сочи. После церемонии открытия участники смогли увидеть документальный фильм «Доктор Лиза» и принять участие в акции помощи бездомным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Болгарии разгорелся скандал из-за желания властей снести памятник «Алеше».

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