Умер оператор сериала «Ликвидация» Михаил Суслов

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 11 0

Причины смерти кинодеятеля пока неизвестны.

Умер оператор сериала «Ликвидация» Михаил Суслов

Фото: © РИА Новости

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Оператор Михаил Суслов, участвовавший в съемках сериалов «Ликвидация» и «Тихий Дон», скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Гильдия кинооператоров сообщила, что умер Михаил Петрович Суслов. Союз кинематографистов России, Гильдия кинооператоров СК России приносят соболезнования родным и близким Михаила Петровича», — говорится в сообщении.

Причины смерти Суслова пока неизвестны.

Кинодеятель родился 23 марта 1939 года. В 29 лет закончил операторский факультет ВГИКа, где обучался у Леонида Косматова. В 1976 году Суслов переехал в Соединенные Штаты, где в основном занимался съемкой боевиков и криминальных драм.

В конце 1990-х годов он вернулся в Россию и начал тесное сотрудничество с режиссером Сергеем Урсуляком. Вместе они сняли фильм «Долгое прощание» и культовые сериалы «Ликвидация» и «Тихий Дон».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер Николай Чемезов.

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