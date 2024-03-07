Сенат Швейцарии выступил за передачу Украине российских активов

Сенат Швейцарии выступил за то, чтобы правительство страны приступило к проработке возможности использования замороженных активов России для восстановления Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте парламента государства.

«Согласно решению парламента, Швейцария должна принять участие в дебатах по международно-правовым основаниям для конфискации российских государственных активов», — отмечается в заявлении.

Речь идет о сумме примерно 8,5 миллиарда долларов.

Совет кантонов (малая палата парламента) принял соответствующие предложения. «За» проголосовал 21 парламентарий, 19 выступили против, еще трое воздержались.

Ранее 5-tv писал, почему Байден не может конфисковать замороженные активы РФ.