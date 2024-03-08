Молдавия и Франция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

В Североатлантическом альянсе теперь 32 участника, в НАТО официально вступила Швеция. По мнению военных экспертов, в случае конфликта с Россией, именно шведская земля станет основным логистическим центром Запада.

А вот президент Франции уже ищет плацдарм для реализации своей уже слишком навязчивой идеи отправить солдат на Украину. И, похоже, нашел жертву — это Молдавия. Президент Санду была с рабочим визитом в Париже и уже пообещала пустить всех. Чем это грозит — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Сербии Александр Вучич не исключил отправку западных войск на Украину.