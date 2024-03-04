Вучич не исключил отправку западных войск на Украину

Нельзя исключать отправку западных военных в зону конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич во время выступления на заседании Сербской прогрессивной партии.

Он напомнил, когда впервые упоминались западные танки и самолеты на Украине, «многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло». Так может случиться и с войсками.

«Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, но это произойдет. Ситуация будет ухудшаться повсюду», — цитирует Вучича портал Novosti.rs.

К слову, до этого французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что тема отправки на Украину сухопутных войск западными странами обсуждалась. Однако пока к единому мнению прийти не удалось. Но такое развитие событий исключать нельзя, отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую цену Запад заплатит в случае ввода войск на Украину.