Ядерная эскалация: во Франции раскрыли риски ввода сил НАТО на Украину

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Экс-премьер Франции Вильпен: ввод сил НАТО на Украину грозит ядерной эскалацией

Ядерная эскалация: во Франции раскрыли риски ввода сил НАТО на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Adrian Wyld

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Экс-премьер страны Вильпен предостерег Запад от решений, которые могут привести к губительным последствиям.

Отправка западных войск на Украину — крайне опасное решение, которое может привести к реальному риску ядерной эскалации. Такое заявление в эфире телеканала LCI сделал бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен. Высокий пост политик занимал в 2005–2007 годах. По его мнению, логика применения силы в любой момент может выйти из-под контроля, поэтому она недопустима и в нынешней ситуации.

Де Вильпен подчеркнул, что сегодняшние дискуссии о возможном применении ядерного оружия отличаются от тех, что велись 10-15 лет назад. Он уверен: то, что казалось невозможным относительно недавно, теперь «воспринимается иначе». По словам экс-главы французского правительства, на данный момент реальная опасность исходит только от участия европейских военных в боях на Украине, о поддержке Киева «советниками, медсестрами и специалистами» здесь речи не идет.

«Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск, который для держав, несущих за это ответственность, неприемлем… Когда эта логика выходит из-под контроля, это приводит к эскалации, которая может быть смертельной», — заявил де Вильпен.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о переговорах представителей около 20 стран по поводу дальнейшей помощи Украине в вооруженном конфликте с Россией. В том числе, обсуждался вопрос отправки сухопутных войск. Глава государства заявил, что к единому мнению собеседники не пришли, но не стоит исключать саму возможность воплощения данной идеи.

По результатам встречи те самые собеседники в большинстве своем публично отрицали планы послать своих военных на Украину. Более того, они не скрывали, что выступают против открытой конфронтации с Москвой. Глава МИД Франции позже говорил, что западные военные могли бы разминировать территории, подконтрольные Киеву, оказывать другую помощь, и это не считалось бы участием в конфликте. В Кремле отвечали: ввод войск НАТО на Украину будет означать одно — неизбежное военное противостояние блока и РФ.

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Ядерная эскалация: во Франции раскрыли риски ввода сил НАТО на Украину

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