Предвестники катастрофы: четырех сельдяных королей заметили в Адриатическом море

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 32 0

Sarajevo Times: сразу четырех сельдяных королей заметил в Адриатическом море

Предвестники катастрофы: четырех сельдяных королей заметили в Адриатическом море

Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig

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Гигантские рыбы крайне редко попадаются человеку и обладают репутацией мрачных пророков, обещающих катаклизмы, цунами или землетрясение.

Сразу четыре сельдяных короля (Ленточная рыба вида Regalecus glesne. — Прим. ред.) были обнаружены в Адриатическом море. Об этом сообщается в материале издания Sarajevo Times, авторы ссылаются на данные Хорватского института океанографии и рыболовства. Речь идет о гиганте среди жителей подводного мира, самой длинной костной рыбе на планете, в длину она может достигать восьми метров и более. Самый крупный экземпляр из известных — 11 метров.

«Независимо от ее размера, интересно, что встречи с этим видом рыбы крайне редки. Лучше всего об этом свидетельствует тот факт, что до недавних открытий эта рыба была зарегистрирована в Адриатике всего три раза, а это означает, что за последние несколько месяцев мы более чем удвоили количество известных находок», — заявили представители института.

Собеседники издания также отметили, что во всем Средиземноморье, преимущественно в его западной части, зарегистрировано всего около 60 встреч с этим видом рыб. Сельдяной король, по словам экспертов, проводит свою жизнь в толще воды, где питается планктонными организмами, более мелкой рыбой и головоногими моллюсками. Чаще всего он делает это пассивно «плавая» в вертикальном положении.

Промысловой ценности эти существа не представляют, некоторые считают их мясо несъедобным и неподходящим даже животным. Прочем, и ловить их очень трудно. Необычные создания ведут ночной образ жизни, эту рыбу трудно обнаружить при нырянии, иногда в косяках сельди, а рыболовных снастей, с помощью которых ее можно было бы легко поймать, не существует. Поэтому чаще всего случайные встречи происходят, когда рыба по каким-либо причинам оказывается на берегу.

«На побережье были обнаружены даже три недавно найденные особи, при этом одна особь в переходной личиночной стадии зафиксирована живой. Средиземноморские находки, как и наши адриатические, не были рыбами, близкими к максимальной длине», — добавили в институте.

После публикации данных Хорватского института океанографии и рыболовства пресса вспомнила и о репутации сельдяного короля. Известно, что он поднимается на поверхность только если болен, а также из-за движения тектонических плит, штормов или сильных течений. Поэтому рыбу называют предвестником природных катастроф, после ее появления ждут цунами или землетрясение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о спасении дельфина, который выбросился на берег в Крыму.

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