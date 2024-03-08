Мумифицированный труп обнаружили в спортивной сумке в Ленинградской области

Мумифицированный труп неизвестного человека обнаружен в спортивной сумке в Ленинградской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Так, в УМВД поступило сообщение о том, что в Выборгском районе в лесном массиве найден труп в сумке. Установить пол и возраст усопшего в силу разложения вряд ли получится.

На месте инцидента, как отмечается, отсутствует видеонаблюдение. Труп направлен в морг для выяснения причины смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области в городе Зверево сделали жуткую находку. В квартире непримечательной пятиэтажки обнаружены тела двух мужчин, замурованных в полу.

СК сообщил, что осмотр места происшествия уже проведен. По предварительным данным, погибшими оказались хозяин квартиры и его сын.