Состоялся предпремьерный показ фильма о Костомарове с эксклюзивным материалом

На выставке-форуме «Россия» в Москве прошел предпремьерный показ документального фильма об олимпийском чемпионе по фигурному катанию Романе Костомарове, который впервые открыто рассказал о том, что ему удалось пережить во время тяжелого заболевания.

Подробнее — в сюжете корреспондента «Известий» Виктории Жильцовой. На премьеру спортсмен пришел с матерью, дочкой и супругой Оксаной Домниной.

«Мы не устаем друг от друга, честно. Порой мы даже быстро скучаем друг по другу. Ну я-то точно скучаю, потому что мне без нее теперь никак», — поделился Костомаров.

Фигурист акцентировал, что в документальном фильме главный герой не он сам, а его жена, которая была рядом с ним, когда спортсмен был в коме.

«Я не могла, не понимала степень масштаба бедствия. Я верила, что все будет хорошо», — сказала Домнина.

Эта работа как о любви, так и о силе духа и закалке спортсмена. Костомарову пришлось заново учиться кататься на коньках для того, чтобы выйти на лед.

По его словам, он много раз ходил тренироваться, пытался найти баланс. С помощью жены, друга и коллеги Максима Ставицкого, тренера и фигуриста Ильи Авербуха что-то начало получаться: документальный фильм постарались адаптировать, добавили художественные сцены.

«Путь от „Кармен“ до „Кармен“ — от 2006-го до 2023-го. Снимали в Большом театре, снимали в Коммунарке — везде-везде. Спасибо (врачу анестезиологу-реаниматологу — Прим. ред.) Денису Проценко», — отметил режиссер фильма Михаил Щедринский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что-то, что произошло с Костомаровым, достойно экранизации. А олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила, что спортсмен дарит людям веру в себя, в то, что нельзя терять дух.

«На протезе я хожу давно, очень давно, больше 48 лет уже. У меня была авария, я потеряла ногу. Несомненно, такие фильмы нужны, потому что это фильмы, я так называю, это фильмы о героях нашего времени», — обратила внимание куратор школы ходьбы для людей с протезами Ольга Ливерова.

17 декабря Костомаров и Навка исполнили совместный номер в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию серебряного призера Олимпиады 2002 года в танцах на льду Авербуха.

Выступление было поставлено под композицию оперы Жоржа Бизе «Кармен», с которым они одержали победу на Олимпиаде 2006 года в Турине. Авербух назвал этот номер историческим событием.