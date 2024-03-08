Все гораздо хуже, чем вы думаете: что случается при попадании в организм микроскопического пластика

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 33 0

The Guardian: микроскопический пластик может повысить риск инсульта

Все гораздо хуже, чем вы думаете: что случается при попадании в организм микроскопического пластика

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Пластик загрязняет не только Землю, но и организм человека.

Ученые из Италии выяснили, что микропластик способен вызывать осложнения после инфаркта. Об этом сообщает The Guardian.

Специалисты исследовали жировые бляшки, удаленные из кровеносных сосудов пациентов с заболеваниями артерий. Выяснилось, что больше половины отложений содержат частицы пластика.

Если в бляшках пациента находились инородные частицы, то риск инсульта, инфаркта или смерти повышался в 4,5 раза по сравнению с пациентами, у которых не обнаруживался микропластик.

Результаты работы не доказывают, что частицы пластика приводят к инсультам и сердечным приступам. Тем не менее, исследования на животных и клетках человека дают основания полагать, что пластик повышает риск заболеваний.

Необходимо дальнейшее наблюдение, чтобы подтвердить, играет ли загрязнение пластиком роль в инсультах и сердечных приступах. Ученые надеются, что их открытие заставит людей бережнее относиться к планете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как кариес может привести к инфаркту.

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