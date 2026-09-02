«Вообще не ревнивый»: актриса Крылова о характере своего молодого человека

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 15 0

Избранник артистки даже не реагирует на непристойности, которые ей пишут.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Крылова заявила, что ее молодой человек вообще не ревнив

Молодой человек актрисы Анастасии Крыловой, продюсер Дмитрий Бузаев вообще не склонен к ревности. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Трудно быть Богом».

«Вообще не ревнивый человек», — ответила она на вопрос корреспондента.

При этом, как отметил сам Бузаев, его избраннице периодически пишут странные и непристойные вещи, но он на них не реагирует.

Кроме того, продюсер рассказал о том, как ухаживал за Крыловой и о романтичном первом свидании. Он познакомился со своей будущей девушкой в ходе работы над очередным проектом. Анастасия сразу ему понравилась и как девушка, и как актриса — он подписался на нее в соцсетях и стал слать ей букеты цветов. Крылова в итоге отказалась сниматься в его фильме, но приняла ухаживания.

Первое свидание прошло спонтанно и было загадкой для Анастасии. Кавалер забрал ее прямо со съемок и отказался говорить, куда они едут. В итоге он привез ее во Внуково на авиапрогулку — однако оказалось, что актриса боится летать. После уговоров длительностью в час они все-таки полетели и полюбовались звездопадом.

Ранее актер Никита Кологривый на премьере фильма «Трудно быть богом» заинтриговал публику признанием о любви.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.75
0.37 100.60
0.03
Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:16
Захарова заявила о переходе Запада к «цифровому» влиянию на страны
12:09
«Вообще не ревнивый»: актриса Крылова о характере своего молодого человека
12:05
«Хотел избавиться от них ярко»: SHAMAN раскрыл тайну кожаных штанов
11:59
Денег на Patriot не дадут? В ЕС не приняли решение по очередному финансированию Украины
11:46
Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских спортсменов
11:37
Спектакль для спонсоров? Зачем на Украине выдумали гуманитарную катастрофу

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Не от работы, а от жары: Кологривый о том, как столкнулся с выгоранием в Иране
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео