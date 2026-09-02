«Вообще не ревнивый»: актриса Крылова о характере своего молодого человека

Анастасия Крылова заявила, что ее молодой человек вообще не ревнив

Молодой человек актрисы Анастасии Крыловой, продюсер Дмитрий Бузаев вообще не склонен к ревности. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Трудно быть Богом».

«Вообще не ревнивый человек», — ответила она на вопрос корреспондента.

При этом, как отметил сам Бузаев, его избраннице периодически пишут странные и непристойные вещи, но он на них не реагирует.

Кроме того, продюсер рассказал о том, как ухаживал за Крыловой и о романтичном первом свидании. Он познакомился со своей будущей девушкой в ходе работы над очередным проектом. Анастасия сразу ему понравилась и как девушка, и как актриса — он подписался на нее в соцсетях и стал слать ей букеты цветов. Крылова в итоге отказалась сниматься в его фильме, но приняла ухаживания.

Первое свидание прошло спонтанно и было загадкой для Анастасии. Кавалер забрал ее прямо со съемок и отказался говорить, куда они едут. В итоге он привез ее во Внуково на авиапрогулку — однако оказалось, что актриса боится летать. После уговоров длительностью в час они все-таки полетели и полюбовались звездопадом.

Ранее актер Никита Кологривый на премьере фильма «Трудно быть богом» заинтриговал публику признанием о любви.

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