Подойдет всем: раскрыт самый эффективный способ похудения

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 22 0

Эндокринолог Фетисова: при похудении важно следить за балансом микроэлементов

Подойдет всем: раскрыт самый эффективный способ похудения

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

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Как сбросить вес без вреда для здоровья?

Нередко попытки сбросить лишний вес не проводят к успеху. Похудение может затягиваться на несколько месяцев, а иногда и на несколько лет.

Эндокринолог Надежда Фетисова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» о том, как эффективно бороться с набранными килограммами.

«Когда у тебя прибавилось два-три килограмма, тут уже пора задуматься. В такой ситуации легко вернуться к прежнему весу и лучше поддерживать свой вес в норме в течение всей жизни», — отметила врач.

Для начала нужно задуматься над дефицитом калорий. Необходимо уменьшить потребление сладких, жирных и молочных продуктов.

Обычно именно такие продукты становятся виновниками набора веса. Все дело в том, что глюкоза повышает инсулин, а он способствует отложению лишнего жира.

Часто люди, которые пытаются похудеть, сталкиваются с тем, что вес начинает уходить, а затем резко останавливается. Это происходит из-за естественного замедления обмена веществ.

У организма стресс: он боится, что питания может прекратиться вовсе, поэтому не расходует свои запасы зря. Чтобы такого не происходило, нужно следить за балансом всех необходимых микроэлементов.

Важно понимать, что диета — это не временная мера. Если человек хочет действительно похудеть, он должен пересмотреть весь свой образ жизни, необходимо подобрать более здоровый рацион и придерживаться его всегда.

Ранее 5-tv.ru писал о продуктах, которые ошибочно считаются полезными.

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