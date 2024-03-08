Показал лишнее: Александр Серов опозорился перед толпой зрителей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 59 0

Серова раскритиковали после концерта из-за узких брюк

Показал лишнее: Александр Серов опозорился перед толпой зрителей

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Звезда, как считают фанаты, недостаточно тщательно следит за собой.

Эстрадный певец Александр Серов столкнулся с критикой после опубликованного в сети видео с его концерта. Аудитория обратила внимание на внешний вид артиста, а в особенности — на брюки, которые, судя по всему, сильно малы звезде.

Издание 7Дней.ru пишет, что общественность стала указывать на то, что артист не уделяет достаточного внимания своей физической форме, из-за чего лишние килограммы явно дают о себе знать в особо узких брюках. Особенно неудобные вопросы вызывает у фанатов область в районе паха.

Зрители сошлись во мнении, что Серову стоит тщательнее подбирать вещи. Это позволит ему исключить повторение подобного в будущем.

«О, как мне быть, штаны бы надо мне сменить», — пошутил один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова вновь стала объектом для насмешек из-за вычурного макияжа: в социальных сетях балерина опубликовала новое провокационное фото, на котором появилась без преувеличения во всей красе. Пропорции лица звезды искажали румяна, нанесенные густым слоем, и черные тени.

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