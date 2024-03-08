Вонь будет ужасной: какой совет из интернета погубит ваш туалет

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 31 0

Этой информации из сети лучше не следовать.

Вонь будет ужасной: какой совет из интернета погубит ваш туалет

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

Поломка сантехники — та еще головная боль, особенно если речь идет о туалете. Ситуацию могут усугубить «полезные» советы из интернета, пишет utro.ru.

Многие знают о том, что перед долгим отсутствием дома необходимо перекрыть воду, чтобы избежать затопления в случае аварии. Но не все догадываются, что этот совет не совсем полный.

Если просто перекрыть воду, то это может привести к неприятным последствиям — устранить их будет очень непросто. Прежде чем останавливать поступление воды, необходимо убедиться, что сливной бочок полный.

Если в нем не окажется воды, то гидрозатвор начнет пересыхать. Это приведет к тому, что, когда вы вернетесь домой, вы почувствуете сильный неприятный запах.

Именно из-за пересохших внутренних элементов все ароматы канализации спокойно начнут разгуливать по квартире. Если такое уже случилось, то не пытайтесь решить проблему самостоятельно: лучше вызовете специалиста, это сэкономит ваши нервы и деньги.

Ранее 5-tv.ru писал о бесполезных вещах на кухне.

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