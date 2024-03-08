В Ленобласти возбудили дело из-за найденной в спортивной сумке мумии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Эксперты пытаются установить пол и возраст расчлененной жертвы.

В Ленобласти возбудили дело из-за найденной в спортивной сумке мумии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения мумифицированного тела в спортивной сумке в лесу на территории Выборгского района. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

«По данному факту Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Как утверждают очевидцы, тело было расчленено и мумифицировано, поэтому для того, чтобы определить пол и возраст, потребуются специальные экспертизы. Ведутся следственные мероприятия, а также поиски предполагаемых преступников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что забетонированные тела мужчин нашли под Ростовом. Жуткую находку сделали жители города Зверево.

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