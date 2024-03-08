Опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Люди, как отмечается, доверяют главе государства.

Опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Положительно работу президента России Владимира Путина оценивают 83% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ.

При этом 82% респондентов отметили, что скорее доверяют российскому лидеру. А 9% дали противоположный ответ.

Опрос проводился с 1 по 3 марта среди 1,5 тысячи человек старше 18 лет методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность, как отмечается, составляет 3,6%.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным опроса ВЦИОМ, 85% россиян уверены в том, что у Путина есть четкий план развития страны на несколько лет. 

При этом 51% респондентов отметили, что им понравились все озвученные идеи и предложения главы государства. А 86% опрошенных выразили уверенность в том, что Путин сможет реализовать свои планы по развитию России.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
90.75
0.41 98.88
0.68
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 март...

Последние новости

17:43
Великий грех: какие блины категорически запрещено есть на Масленицу
17:39
Концерт Скляра и группы «Ва-Банкъ» состоится 13 марта в Москве
17:33
После завала лыжниц на Спартакиаде в Сочи 17 человек были направлены в больницы
17:29
Подойдет всем: раскрыт самый эффективный способ похудения
17:16
Опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян
17:02
Вонь будет ужасной: какой совет из интернета погубит ваш туалет

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок