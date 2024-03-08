После завала лыжниц на Спартакиаде в Сочи 17 человек были направлены в больницы

В результате завала на Спартакиаде в Сочи 17 лыжниц получили серьезные травмы и были направлены в больницы. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Еще одной спортсменке оказана помощь на месте. Инцидент произошел в женской лыжной гонке на десять километров, которая проходила утром 8 марта в селе Эстосадок.

Из-за массового завала лыжницы не смогли финишировать, им понадобилась срочная медицинская помощь. Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в связи с инцидентом отметила, что ничего страшного не произошло, и в спорте такое случается.