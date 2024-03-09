«Как весенний воздух»: Ирина Пегова показала себя без грамма косметики

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Ирина Пегова показала себя без грамма косметики

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; Telegram / Irina Pegova / i_pegova; 5-tv.ru

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В Международный женский день актриса предстала перед публикой максимально естественной.

Актриса Ирина Пегова восхитила поклонников, показав себя без грамма косметики. В Международный женский день она решила отправиться к косметологу. Кадрами с процедуры она поделилась в своем Telegram-канале.

Знаменитость посетила косметолога, чтобы сделать чистку лица и другие уходовые процедуры. В момент съемки она лежала на кушетке с маской на лице. Никакого макияжа, конечно же, на ней не было.

«Любимые процедурки. Как всегда чисточка, уходик… Ой, надеюсь, что все это опять поможет, я буду выглядеть немножечко посвежее», — говорила актриса.

Поклонники восхитились смелостью актрисы. Но больше всего они поразились подтянутым лицом знаменитости и естественной красотой.

«Может, это и не лишнее, но вы свежи, как весенний воздух»;

«Правильно, Ирина, женщина до старости должна быть прекрасна. Ведь она женщина»;

«Ирочка! Вам даже косметологи не нужны! Вы и так прекрасно выглядите»;

«Ирина даже с маской на лице красотка», — написали пользователи Сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирине Пеговой удалось похудеть почти на 30 килограммов.

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