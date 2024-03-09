«Как весенний воздух»: Ирина Пегова показала себя без грамма косметики
Ирина Пегова показала себя без грамма косметики
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; Telegram / Irina Pegova / i_pegova; 5-tv.ru
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В Международный женский день актриса предстала перед публикой максимально естественной.
Актриса Ирина Пегова восхитила поклонников, показав себя без грамма косметики. В Международный женский день она решила отправиться к косметологу. Кадрами с процедуры она поделилась в своем Telegram-канале.
Знаменитость посетила косметолога, чтобы сделать чистку лица и другие уходовые процедуры. В момент съемки она лежала на кушетке с маской на лице. Никакого макияжа, конечно же, на ней не было.
«Любимые процедурки. Как всегда чисточка, уходик… Ой, надеюсь, что все это опять поможет, я буду выглядеть немножечко посвежее», — говорила актриса.
Поклонники восхитились смелостью актрисы. Но больше всего они поразились подтянутым лицом знаменитости и естественной красотой.
«Может, это и не лишнее, но вы свежи, как весенний воздух»;
«Правильно, Ирина, женщина до старости должна быть прекрасна. Ведь она женщина»;
«Ирочка! Вам даже косметологи не нужны! Вы и так прекрасно выглядите»;
«Ирина даже с маской на лице красотка», — написали пользователи Сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирине Пеговой удалось похудеть почти на 30 килограммов.
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