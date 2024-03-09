МИД: снос памятника СС «Галичине» — шаг к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде
МИД: снос памятника СС — шаг к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
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Монумент снесли в Оттаве после скандала с чествованием Ярослава Гунько, служившего в годы ВОВ в этой дивизии.
МИД России приветствует решение Канады демонтировать памятник добровольческой украинской дивизии CC «Галичина». Во внешнеполитическом ведомстве назвали это первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране.
В ведомстве подчеркнули, что российские дипломаты, а также неравнодушные активисты и журналисты долгое время требовали убрать как этот, так и другие мемориалы приспешникам нацистов.
«Снос памятника эсэсовцам в Канаде стал первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране», — говорится в заявлении МИДа.
Монумент с выгравированной надписью «Погибшим за свободу Украины» был установлен в Оттаве в 1988 году. Именно в этой дивизии служил Ярослав Гунько, которого в прошлом году чествовали в правительстве Канады. По данным российских правоохранителей, нацист принимал участие в расстрелах мирных граждан в годы Великой Отечественной войны.
Накануне стало известно, что монумент снесли.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал аплодисменты нацисту в Канаде продолжением дела Гитлера.
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