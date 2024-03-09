Хуситы ударили ракетами по американскому судну в Аденском заливе

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление военного представителя движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Хуситы атаковали очередное судно США 9 марта.

«Военно-морские силы Йемена <…> нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе», — говорится в сообщении.

При этом американская сторона случившиеся пока не подтверждает. По данным Центрального командования США, хуситы действительно выпустили две ракеты по этому судну, которое, к слову, шло под флагом Сингапура, однако в цель не попали и повреждений кораблю не нанесли.

В этот же день силы ВВС США ударили по двум противокорабельным ракетам на подконтрольной хуситам территории Йемена, о чем командование Соединенных Штатов сообщило в социальной сети Х.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что три моряка пропали без вести после атаки на американский балкер у берегов Йемена.