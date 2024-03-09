«Мучительное и тяжелое забивание свай»: «праздничный» танец Волочковой на 8 Марта подняли на смех

Что же возмутило интернет-пользователей?

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась в социальных сетях репетицией своего танца, где показала свое мастерство во всей красе. Новые кадры балерина приурочила аккурат к наступившему празднику — 8 марта вся страна отмечала Международный женский день.

Пока добрая половина женщин страны принимала подарки и цветы от своих мужей, Волочкова в поте лица трудилась в балетном заде у станка. Отринув все насущные проблемы, Волочкова надела пуанты и отправилась репетировать танец из очередной авторской постановки.

Кадрами мучительной подготовки балерина в итоге и поделилась в социальных сетях. Однако многие интернет-пользователи с недоумением отреагировали на опубликованные артисткой кадры. Комментаторы сошлись во мнении, что Анастасия уже многие годы демонстрирует публике одно и то же: ее танцы ничем не отличаются от других, в точности таких же опубликованных в микроблоге ранее.

Один из интернет-пользователей и вовсе отметил, что за долгие годы уже даже успел выучить наизусть все движения.

«Одна я уже выучила все движения этого танца?», — поиронизировала одна из фолловеров.

Кто-то решил не щадить чувств балерины и спросил у Волочковой напрямую, не планирует ли она разнообразить свой репертуар.

«Это мучительное и тяжелое забивание свай не в лад, невпопад мы уже видели неоднократно. Новенькое что-то будет?», — спрашивает зритель.

«Одни и те же прыжки и скачки на протяжении всех лет и поднятие одной ноги» — возмущается очередной подписчик.

Особо острые на язык и вовсе подчеркнули, что для балерины с большим опытом Волочкова выглядит грузно и давно утратила былую легкость.

«Ничего личного, но правда, это не балет. Балет — это невесомая, нежная, парящая субстанция… Здесь — это атлет», — отмечает подписчик.

В довершение комментаторы едко заметили, что последние годы прима совсем не оправдывает звание одной из лучших балетных артисток страны. Более того, танцовщица разучилась попадать в ритм мелодии и не старается хоть сколько-нибудь впечатлить аудиторию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анастасию Волочкову высмеяли из-за образа белого лебедя.

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