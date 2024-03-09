Красота с подвохом: трое россиян попались полиции Таиланда за оказание подпольных бьюти-услуг

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Россиян арестовали в Таиланде за оказание подпольных бьюти-услуг

Красота с подвохом: трое россиян попались полиции Таиланда за оказание подпольных бьюти-услуг

Фото: www.globallookpress.com / Tunahan Turhan

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Сейчас все трое фигурантов дела находятся под стражей и ждут вердикта.

На острове Самуи полиция Таиланда задержала трех россиян по подозрению в оказании подпольных бьюти-услуг. Об этом пишет тайское издание Khaosod Online. По информации зарубежных СМИ, первой в лапы правосудия попалась владелица клиники alSpa Beauty Clinic Юлия Ефремова, а вслед за ней и двое еесотрудников — Александр Ермишин и Лилия Лукина. Все они обвиняются в оказании несертифицированных услуг, ставивших под угрозу здоровье и жизнь клиентов.

Как отмечают тайские журналисты, у граждан России не было необходимой лицензии, чтобы оказывать услуги: клиника работала без всяких дополнительных документов. Более того, у одной из россиянок вообще не было разрешения на ведение трудовой деятельности на территории Таиланда.

Согласно данным следствия, бьюти-центр оказывал широкий спектр процедур, в том числе, косметологические инъекции. Тайская полиция уже изъяла полученные обманом медицинское оборудование и лекарственные препараты.

На данный момент клиника закрыта, а в отношении троих сотрудников клиники будет возбуждено уголовное дело. Возобновит ли этот центр когда-нибудь свою деятельность, пока что не сообщается.

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