«Тревожный всплеск»: Европа в панике из-за роста венерических заболеваний

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 4 0

В Европе участились случаи сифилиса, гонореи и хламидиоза

«Тревожный всплеск»: Европа в панике из-за роста венерических заболеваний

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Врачи призывают к срочным мерам по борьбе с опасными инфекциями.

В Европе фиксируют рост венерических заболеваний. Это следует из ежегодного отчета о распространении заболеваний на территории ЕС, публикуемого Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза», — говорится в документе.

Согласно данным ECDC, в 2022 году число случаев гонореи в Европе увеличилось на 48%, сифилиса — на 34%, хламидиоза — на 16%. Также отмечается существенный рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса.

В связи с этим организация призывает к срочным мерам по борьбе с распространением венерических заболеваний на территории Европы.

В конце прошлого года в Польше фиксировали рост заболеваний, передающихся половым путем, на фоне наплыва украинских беженцев. Местные органы здравоохранения сообщали о двукратном увеличении числа ВИЧ-инфицированных и больных сифилисом в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как конфликт на Украине вызвал эпидемию депрессии в странах ЕС и Британии.

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