Новая эпидемия: как конфликт на Украине вызвал депрессию в странах ЕС и Британии

Interia: Евросоюз теряет €600 млрд в год из-за депрессии населения
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
Массовое ухудшение психического состояния пагубно повлияло на экономики 28 стран.
В Европе появилась новая «эпидемия» в виде депрессии населения, которая была вызвана конфликтом на Украине и пандемией коронавирусной инфекции, в результате чего экономические показатели стран ЕС стали падать. Об этом сообщает издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).
«Депрессия и тревога становятся „эпидемией“ в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — указывается в статье.
Подсчитано, что 62% европейских респондентов жалуются на свое психическое здоровье из-за влияния украинского конфликта и коронавируса. И все это имеет экономическое измерение. Так, в 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток превышает 4,2% ВВП, что составляет свыше 600 миллиардов евро. Более трети данных затрак обусловлено снижением уровня занятости и производительности труда.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе может возникнуть угроза войны. Такую возможность допустил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
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