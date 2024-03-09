«Есть идея»: в Армении сделали заявление о вступлении в Евросоюз

Чего именно хочет добиться Ереван?

В Армении активно обсуждается идея о вступлении страны в Европейский союз. Об этом в интервью турецком телеканалу TRT World заявил министр внутренних дел Армении Арарат Мирзоян.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Ереван видит вступление в ЕС как способ расширения круга партнеров и союзников.

«В Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», — сказал Мирзоян.

При этом дипломат отметил, что у Армении достаточно давно есть «европейские устремления» и желание углубить отношения с США, одновременно не отказываясь от уже сложившихся межгосударственных связей. В качестве примера Мирзоян указал на недавно налаженное сотрудничество с Индией.

Когда именно будет принято решение о вступлении Армении в Евросоюз и сколько продлится сам процесс, неизвестно, добавил чиновник.

В октябре глава Армении Никола Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха. По его словам, их нахождение на этой территории не зависит от Армении. Он также признал сложные отношение между Ереваном и Москвой. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Армения отказалась от российских пограничников в аэропорту Еревана.