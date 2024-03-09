Ученый оценил опасность зафиксированной на Солнце вспышки

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 18 0

Произошедшая ночью 9 марта вспышка на Солнце не несет угрозы

Фото, видео: www.globallookpress.com / magann via www.imago-images.de; 5-tv.ru

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Минувшей ночью специалисты зафиксировали мощную солнечную вспышку. Окажет ли она влияние на нашу планету?

Произошедшая в ночь на 9 марта вспышка на Солнце не представляет угрозы. Об этом заявил в беседе с 5-tv.ru глава Центра прогнозирования космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин.

Как сообщали прежде в Институте прикладной геофизики, 9 марта в 00:26 по московскому времени была зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут.

«Эти вспышки очень незначительные. Не стоит даже обращать внимания», — прокомментировал эксперт.

Он объяснил, что есть вспышки намного ощутимее по классу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Солнце выявили огромное пятно. По мнению специалистов, это может отразиться на состоянии людей.

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