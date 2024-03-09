Бил камнем и резал ножом: подробности об убившем восемь человек маньяке в Киеве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

«Страна.ua»: в Киеве задержали убившего более восьми человек маньяка

Бил камнем и резал ножом: подробности об убившем восемь человек маньяке в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В столице Украины задержали жестокого преступника, совершавшего кровавые злодеяния по меньшей мере с 2019 года.

Задержанный в начале января в Киеве мужчина убил не менее восьми человек. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Установлена причастность маньяка уже к восьми убийствам», — говорится в публикации.

Уточняется, что преступника задержали 3 января после убийства продавщицы цветов в Голосеевском районе украинской столицы. Мужчина признался в совершенном злодеянии и рассказал полицейским, как наносил женщине многочисленные удары ножом.

Еще одним установленным эпизодом кровавой деятельности маньяка стало убийство мужчины в Днепровском районе Киева 5 сентября 2019 года. В тот раз преступник выследил жертву и убил, нанеся удар камнем по голове.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых кровавых серийных убийцах и сексуальных маньяках, которые годами держали в страхе население Украины.

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