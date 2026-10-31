Цены на парковку в Москве вырастут, а динамический тариф расширят

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 11 0

Изменения вступят в силу с 17 декабря.

В Москве изменят тарифы на парковку с 17 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Цены на парковку в Москве поднимут до 950 рублей и расширят динамический тариф

С 17 декабря в Москве изменятся тарифы на платную парковку и расширится зона действия динамического тарифа. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте транспорта.

Динамический тариф станет доступен еще на 236 улицах. Его максимальная стоимость составит 950 рублей в час.

При этом на ряде улиц в Центральном, Южном, Северо-Восточном и Северном административных округах парковка, наоборот, подешевеет. Так, на Павловской улице, Верхнем Михайловском Поперечном и 5-м Донском проездах, а также в 1-м, 2-м и 3-м Павловских переулках стоимость снизят до 100 рублей в час.

На улицах, где парковочные места заняты более чем на 80–90% и возрастает нагрузка на движение, тарифы повышенной стоимости пересмотрят.

В частности, днем до 400 рублей в час вырастет парковка на Библиотечной и Люсиновской улицах, а также в Посланниковом переулке. На улицах Зацепа и Фадеева и в Хомутовском тупике стоимость составит до 500 рублей в час.

В Богоявленском переулке, на Большой Дорогомиловской и Тверской улицах дневной тариф достигнет 650 рублей в час.

Кроме того, в Москве расширят зону резидентных разрешений, где жители могут бесплатно оставлять автомобили после оформления соответствующего разрешения.

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