В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по электроподстанции

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 30 0

Электроснабжение в результате атаки было прекращено. Что еще известно о произошедшем?

В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по электроподстанции

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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В результате удара ВСУ дронами по электроподстанции в Запорожской области произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Электроснабжение в результате атаки было прекращено. Губернатор отметил, что на восстановление критической инфраструктуры задействованы все силы. 

На данный момент оперативные службы занимаются ликвидацией возгорания, после чего предприятия «Таврия-Энерго» начнут восстановление объекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гендиректор МАГАТЭ Гросси проверил работу Запорожской АЭС.

 

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