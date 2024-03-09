В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по электроподстанции

В результате удара ВСУ дронами по электроподстанции в Запорожской области произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Электроснабжение в результате атаки было прекращено. Губернатор отметил, что на восстановление критической инфраструктуры задействованы все силы.

На данный момент оперативные службы занимаются ликвидацией возгорания, после чего предприятия «Таврия-Энерго» начнут восстановление объекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гендиректор МАГАТЭ Гросси проверил работу Запорожской АЭС.